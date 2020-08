Preşedintele Klaus Iohannis nu vede cu ochi buni traseismul politic. Șeful statului a declarat, miercuri, că nu este de acord cu racolarea politică unor membri PSD la PNL.

Klaus Iohannis nu vede cu ochi buni racolările PNL a unor membri PSD

"Nu am girat aceste racolări, ba dimpotrivă. Și săptămâna trecută m-am exprimat clar, franc împotriva traseismului politic. Acea parte din întrebare mi se pare extrem de tendențioasă și chiar greșit exprimată. Eu nu am girat niciodată un traseism politic, nici nu am de gând să o fac. Eu sunt împotriva traseismului politic. Cei care au trecut de la un partid la altul nu trebuie să îmi explice mie de ce a făcut-o, eu nu am nicio autorittate să spun unui politician ce să facă. Fiecare dintre ei va trebui să explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte în alta", a spus șeful statului.

Întrebat dacă a avut o discuție cu premierul Ludovic Orban pe subiectul primarilor racolați, Iohannis a menționat că nu poate interveni în deciziile unui partid politic, dar că el nu este de acord cu aceste practici.

"Tocmai am răspuns colegului dvs, eu sunt împotriva traseismului politic dar ca președinte nu sunt în niciun partid și nu pot eu să intervin într-un partid politic. Public, am tot dreptul să-mi spun opinia: Eu, Klaus Iohannis, sunt împotriva traseismului politic", a spus Iohannis.

Klaus Iohannis: Eu am fost dintotdeauna și sunt și acum împotriva traseismului politic

Nu este pentru prima dată când președintele condamnă public racolările politice ale liberalilor. Săptămâna trecută, Klaus Iohannis declara că este, așa cum a „fost dintotdeauna”, „împotriva traseismului politic”.

„Pot să vă spun franc, nu văd cu ochi buni aceste racolări! Simplu! Eu am fost dintotdeauna și sunt și acum împotriva traseismului politic. Traseismul politic este o boală gravă a politicii românești și ori de câte ori am avut ocazia m-am exprimat public împotriva traseismului politic. Eu nu mi-am schimbat opinia. În ce privește coaliții post-moțiune, haideți mai întâi să vedem moțiunea, pe urmă să vedem votul pe moțiune, pe urmă să facem consultări și, cu certitudine, nu vom avea guvern PSD”, spunea președintele.