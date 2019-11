Președintele Klaus Iohannis a susținut o scurtă declarație politică, în deschiderea evenimentului electoral de la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, la care a invitat politologi, jurnaliști și formatori de opinie pentru evaluarea primilor cinci ani de mandat.

„Bine ati venit la acest dialog, care, sper eu, va fi foarte interesant. Un dialog de campanie electorală, evident. Participanții la această discuție suntem cei de pe scenă și am convenit să se prezinte fiecare atunci când ia prima dată cuvântul. Avem un format neobișnuit, dar care în accepțiunea mea va genera teme de discuții foarte interesante. Un pic ceva despre felul în care ne-am organizat, cu toții, înainte să venim aici. În ordinea în care sunt așezați participanții vor interveni, vom avea un scurt dialog, după care va interveni următorul participant. În acest fel vom parcurge prima parte a acestui dialog. Vom face pe urmă o scurtă pauză și continuăm.



Cu permisiunea dvs., voi face o scurtă declarație introductivă pentru a ajunge la temă. Declarația este a mea, dar teme aranjate nu există. Fiecare participant vine cu imputul pe care îl consideră corect, adecvat, interesant și cred că discuția va fi una cu un ritm foarte bun.



Am venit în această poziție acum cinci ani și am spus atunci că vreau să fiu președintele României, care face altfel de politică. Altfel de politică însemnând să generez soluții, să generez abordări comune, echitabile, agreate cu toți partenerii instituționali. Evident pentru a atinge câteva obiective naționale foarte importante, pentru a satisface nevoia de securitate a României, pentru a încuraja o dezvoltare economică pe măsură, pentru a a vea o reprezentare externă foarte bună, pentru a întări poziția România în plan internațional. Pentru a consolida statul de drept. Dar am întâlnit un PSD puternic ostil, un PSD care mai ales după decembrie 2016 a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toți în haos. A aruncat România în haos. Pentru ce? Pentru a salva câțiva penali. PSD a dorit să acapareze și să distrugă nu doar statul de drept, nu doar lupta anticorupție, ci și marile sisteme și a făcut-o într-un fel foarte perfid. Și-a înșurubat neamurile, găștile de partid în toate sistemele publice. M-am opus, m-am opus acestor demersuri, m-am opus încercărilor PSD de a acapara întreg statul român. M-am opus, desigur, folosind instrumentele oferite de Constituție. De multe ori, surprinzător pentru ei, am avut succes.



Mandatul meu nu s-a rezumat doar la atât. Am avut câteva realizări, care vor influența semnificativ parcursul României pentru încă ani și ani. Aș menționa doar câteva, ca să nu ocup prea mult din spațiul de dezbatere. Acea înțelegere cu toate partidele pentru a aloca 2% din PIB pentru Apărarea României ne-a pus în situația de partener foarte respectat și agreat în NATO și ne permite să le oferim românilor o siguranță în spațiul geopolitic în care trăim. Am avut, pe urmă, spre sfârșitul mandatului, acel summit european de la Sibiu, din inima României, la care au participat toți liderii europeni relevanți, în care am creionat următorul parcurs al UE pentru cinci ani. Am avut un mandat care a început ca un mandat de construcție, așa l-am gândit, dar pe parcurs am ajuns de multe ori să am un mandat de fapt trebuia să mențină România în marile coordonate dorite de români, opunându-mă PSD. Am reușit în acest fel, și cred că pot să spun asta, să mă opun PSD suficient de mult pentru a menține România pe traiectoria europeană, pentru a menține România în spațiul valorilor europene și transatlantice. Am reușit să salvez imaginea României”, a declarat Klaus Iohannis, în deschiderea evenimentului.

Nu în ultimul rând, șeful statului a lansat și un mesaj de solidaritate către electoratele USR, PLUS, PMP și UDMR, explicându-le că se află de aceeași parte a baricadei. Totodată, el nu a uitat nici de votanții PSD, cărora le-a precizat că poartă un război politic cu formațiunea, nu cu românii.