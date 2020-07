Președintele Klaus Iohannis susține, miercuri, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Declarațiile șefului statului au loc în contextul în care acesta a convocat, miercuri, o ședință pe tema fondurilor europene, la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și ministrul Transporturilor, Lucian Bode. De asemenea, conferința de presă anunțată de Administrația prezindențială vine în condițiile în care România a înregistrat a opta zi consecutivă cu peste o mie de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Iată, mai jos, principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- Despre ședința de la Cotroceni: Am discutat despre modalitățile prin care România să poată accesa și valorifica cei 80 de miliarde de euro, bani pe care i-am obținut prin negocierile de la Bruxelles. Am stabilit domeniile prioritare pe care le vom finanța cu acești bani. Facem o prioritate zero din investițiile în infrasturctură.

- Despre situația privind epidemia de coronavirus: Mâine voi avea o întâlnire cu ministrul de Interne și șeful DSU pentru o analiză la zi a situației. Este un moment critic, iar măsurile de protejare a populației, în conbtextul în care România a atins aprope 1200 de cazuri zilnice sunt extrem de importante. Situația este extrem de gravă.

- Despre organizarea alegerilor: Este o discuție legitimă dacă să organizăm sau nu alegerile pe 27 septembrie. OMS a făcut multe afirmații și multe anunțuri, iar unul care pe mine mă îngrijorează foarte mult spune că această pandemie nu are mai multe valuri, are un singur val mare. Avem două chestiuni de care trebuie să ținem cont: este nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea autorităților locale, pe de altă parte suntem în mijlocul unei pandemii. Ce obținem dacă amânăm acum alegerile? În loc să le ținem în septembrie, intrăm în decembrie sau ianuarie, când se va suprapune și virusul gripal și poate o iarnă grea. Trebuie să evaluăm situația. Dacă pandemia nu se agraveaază și se iau măsuri stricte și specifice, se pot organiza alegerile.

- Despre constituirea unei coaliții internaționale pentru a contracara amenințarea reprezentată de regimul comunist de la Beijing, propunere a secretarului de stat american, Mike Pompeo: Este evident că balanța geopolitică de putere se schimbă, cum se schimbă și balanța economică. Aceste lucruri ne afectează și pe noi, nu așa direct ca pe alții. Am luat act de această declarație, vom face propria evaluare și diplomația română are capacitatea să analizeze și să dea un răspuns pe măsură la aceste schimbări geopolitice.

- Despre majorarea alocațiilor și a pensiilor: Ne găsim într-o situație foarte complicată din punct de vedere epidemiologic, economic și electoral. Nu putem să facem abstracție de niciunul dintre acești factori. Ne dorim să creștem și alocațiile și pensiile. Economia românească se contractă, ca și celelalte economii, UE prevede pentru zona euro o contracție de 8%, ceea ce este foarte mult, a noastră o să fie mai mică. Totuși, veniturile la bugetul statului s-au diminuat semnificativ. Vom avea un deficit considerabil mai mare. Deja acum am depășit deficitul care fusese calculat pentru întregul an. În aceste condiții, în care ne luptăm să revigorăm economia, nu cred că se așteaptă cineva ca toate cheltuielile programate inițial să poată fi făcute. Nu sunt bani pentru toate. Am rugat Guvernul să găsească metodele cele mai bune pentru a veni cu propuneri pe majorări atât cât se poate în momentul acesta.

Dublarea alocațiilor nu va fi posibilă de azi pe mâine. Ne dorim ca această dublare să devină realitate și poate devine posibilă în etape. Primul pas, cu siguranță, va putea fi făcut destul de repede. Așteptăm ca Guvernul să vină cu un calcul și vom avea o creștere a alocațiilor.A vrut să fie mai frumoasă şi şi-a injectat ulei de gătit în faţă. Cum a arătat după? Ca un monstru

Un lucru similar pot să spun și despre pensii. Este evident că o creștere de 40% nu este posibilă. Pe de altă parte, este rezonabil să ne gândim la o creștere a pensiilor. Justa măsură este importantă. Pensiile vor crește. Cât va fi această creștere, va calcula guvernul și va veni cu măsurile de rigoare.

- Dacă este mulțumit de comunicarea Guvernului în legătură cu ultimele măsuri luate în CNSU și dacă acestea sunt aplicabile: Sunt convins că Guvernul, atunci când va decide aceste măsuri, va veni și cu explicațiile aferente. Am ajuns de la câteva sute de cazuri pe zi, la aproximativ 1.200 de cazuri pe zi. Este clar că trebuie făcut ceva. Acest ceva sunt măsuri relativ simple: masca este un lucru simplu. Nimeni nu poartă masca de plăcere, dar este metoda prin care putem să îngrădim răspândirea virusului. Cealaltă măsură este distanțarea, să păstrăm distanța. Până la urmă, trebuie să fim realiști. Vrem să dăm frău liber bolii, ca să ajungem o națiune bolnavă sau vrem să îngrădim pandemia?

- Despre faptul că Parlamentul a adoptat într-un timp record legea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare: Această lege abia a ajuns la mine și voi da un răspuns exhaustiv atunci când voi decide promulgarea sau nepromulgarea. În ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor. Acum ne găsim pentru prima dată în situația că Parlamentul dorește să ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, că Parlamentul își stabilește singur când se alege? Să ne imaginăm că un număr mare de parlamentari vrea să rămână în continuare acolo și, pur și simplu, nu ia nicio decizie. Ce facem? Nu ținem alegeri? Nu este cumva un fel de conflict acolo? Toate aceste lucruri trebuie foarte bine judecate. Trebuie să ținem cont de Constituției, care spune că mandatul de parlamentar este de patru ani. Punct. Nu poate fi prelungit acest mandat și, în consecință, putem să facem un calcul, pentru că în afară de durata mandatului, tot Constituția stipulează și perioada de 20 de zile când președintele convoacă noul Parlament. Toate acestea, aduse împreună, ne duc destul de clar la o dată de la începutul lui decembrie. Asta tenhic. Dar dacă Parlamentul nu decide nimic? Atunci ajungem la concluzia că poate aceasta nu este cea mai bună soluție.

- Despre achiziția unui vaccin anti-COVID-19, atunci când va apărea pe piață, și despre medicamentul Remdesivir: Avem de gând să achiziționăm și vaccinul, în măsura în care el va fi disponibil, și medicamentele. De această chestiune se ocupă, la noi, Ministerul Sănătății, care a întreprins pașii necesari pentru a fi împreună cu celelalte state din UE, țară care își anunță intenția de a contracta vaccinului anti-COVID-19, dacă va fi disponibil. Suntem prinși în procedură.

- Care sunt greșelile care au dus la creșterea cazurilor de coronavirus în România și dacă reproșeasză ceva Guvernului: Cred că datele arată ceva destul de clar. În timpul stării de urgență, situația a fost bine gestionată. Am avut o creștere și atunci, dar apoi, numărul de persoane infectate a intrat în descreștere. Intrând în starea de alertă au intervenit o serioe de decizii ale CCR și o serie de modificări legislative care au făcut gestiunea fenomenului epidemiologic mai dificilă. O etapă care mi s-a părut notabil de negativă a fost disputa în Parlament pe legea carantinei și izolării. Proiectul de lege a fost elaborat în regim de urgență de Guvern, trimis în Parlament, unde PSD a tras de timp într-un mod cinic pe care nu l-a bănuit nimeni. Cu un cinism inimaginabil, au ținut această lege, săptămâni, în Parlament și, în acest timp, s-a cristalizat impresia că lucrurile nu sunt grave. Au apărut politicieni care, deschis, au incitat la nesupunere. În acele săptămâni, foarte multe persoane infectate, detectate, au părăsit spitalele pentru că Guvernului i s-a luat din mână un instrument important de gestiune. În această perioadă, situația epidemiologică s-a deteriorat grav. Așa am ajuns la cele 1.200 de cazuri zilnice pe care le avem acum. Din păcate, această evoluție va mai dura. Dacă lumea începe să înțeleagă că lucruruile sunt serioase, faptul că atâtea persoane au fost infectate în acele săptămâni va avea urmări pe toată vara.

- Despre desfășurarea noului an școlar în condiții de siguranță: S-au făcut progrese importante în conturarea unor strategii și unor scenarii. Vom avea o discuție săptămâna viitoare, când sper să conturăm câteva scenarii care pot fi comunicate apoi public. Școala sigur nu va începe în condiții normale, pentru că pandemia nu va dispărea până în septembrie. Ar fi foarte complicat să avem numai școală online. Și atunci ne îndreptăm spre un scenariu mixt, unde probabil, în funcție de condițiile locale vom avea mai multă școală online sau cu prezență fizică sau un sistem mixt. Măsurile pe care le vom lua sunt gândite în primul rând pentru siguranța copiilor, a profesorilor. Mai multe răspunsuri vom avea săptămâna viitoare.

- Dacă are în vedere revenirea la starea de urență dacă numărul îmbolnâvirilor va continua să crească: Decizia reintrării în starea de urgență se poate lua doar în măsura în care specialiștii îmi spun că nu există altă soluție. Eu vreau să cred că există altă soluție. Vreau să cred că românii, împreună cu autoritățile, vor respecta normele și pentru a nu ajunfe în situația în care să nu putem controla răspândirea bolii. Sunt încrezător că împreună vom reuși să stăpânim rezonabil această pandemie. Reintrarea în starea de urgență, care ar afecta și libertăți și drepturi civile, e o ultimă soluție, când nu mai avem nici o altă posibilitate să reintrăm în zona de control a pandemiei.

- Despre decizia DIICOT în dosarul 10 august: Atunci când a fost evenimentul 10 august am spus că măsurile luate de Jandarmerie au fost exagerate. S-a constituit apoi un dosar penal pe care l-a analizat DIICOT. Eu am foarte mare încredere în sistemul de justiție din România și, împreună cu dumneavoastră și multe milioane de români, ne-am luptat ca să păstrăm independența justiției, adică niciun politician să nu se amestece în dosare. Nu pot să vă spun decât unele opinii personale și să îmi exprim convingerea că justiția va face dreptate și cei vinovați vor fi trași la răspundere. În ace privește aceastp fază procedurală, eu personal, ca mulți alți români, suntem de părere că este de dorit să se găsească o clarificare mai profundă în această speță.

- Dacă situația a fost scăpată de sub control, având în vedere că sunt zone în care nu mai sunt locuri pentru pacienții cu COVID-19: Nu consider că există o situație scăpată de sub control, însă sunt focare unde numărul de pacienți e foarte mare. Sistemul național face față, pacienții care nu găsesc loc în spitalul din imediata apropiere sunt transferați în alte unități. Pentru a verifica și eu care e situația pe zone, ep spitale, am convocat pentru mâine o ședință. Deocamdată nu am semnale că situația e scăpată de sub control.

- Despre anunțul PSD privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului: Pur formal, moțiunea e un instrument al opoziției, când Guvernul e acuzat de management defectuos. După părearea mea, acest guvern Orban nu poate fi acuzat de management defectuos. S-a descurcat foarte bine, e un guvern puternic minoritar, care a reușit să vină cu un buget, care gestionează în continuare multele treburi publice. Argumente obiective pentru a acuza guvernul, după părearea mea, nu există. Dar sunt două chestiuni de care trebuie să ținem cont: faptul că vom avea alegeri locale și parlamentare ne face să credem că unii acționează excesiv de politicianist. Pe de altă parte, PSD a dat dovadă vie că acționează în Parlament cu un cinism inimaginabil doar pentru a câștiga câteva voturi. În această notă văd eu anunțurile PSD că va veni cu moțiunea de cenzură.

- Despre ce a făcut statul român în cele patru luni de paandemie pentru pregătirea spitalelor: S-au luat multe măsuri și am reușit să facem față pandemiei până în acest punct. Orice sistem public are limite, am văzut acest lucru în alte țări din Europa, cu sisteme foarte performante, unde, la momentul respectiv, pandemia răsturnase calculele. Nu îmi doresc să ajungem în această situație. Îmi exprim toată admirația pentru cei din prima linie, medicii, personal medical. De luni și luni, ei lucrează, fac față și au ținut practic epidemia sub control și sunt convins că în cotninuare ei au disponibilitate și știința să facă la fel. Dar, dacă vrem ca lucrurile să fie bine gestionate, haideți să îi ajutăm: să purtăm mască, să păstrăm distanța, să prevenim astfel supraaglomerarea.

- Dacă o parte din militarii americani retrași din Germania ar putea veni în România: Am urmărit declarațiile secretarului Mark Esper despre mișcările globale de trupe americane și am constatat că e vorba de o mișcare globală, care vine să întorească postura NATO, care este foarte important pentru noi, să sprijine alianții de pe flancul estic. Am aflat de intenția de a muta, prin rotație, o parte din aceste efective și în zona Mării Negre. În continuare, aceste chestiuni vor fi discutate în formate NATO și în măsura în care vor fi luate decizii concrete, le vom comunica. Dar România a atras atenția de ani de zile că e nevoie de mai mulți militari în zona Mării Negre. Dacă acum se întâmplă acest lucru, e foarte bine. Soldații americani sunt întotdeauna bine-veniți în România.

- Dacă Guvernul mai are autoritatea morală să dea de sfaturi privind respectarea regulilor de protecție, în condițiile în care a apărut raportul Curții de Conturi care arată achiziții de la Unifarm: E nevoie de respectarea regulilor de către toată lumea. Să nu confundăm acțiunea generală cu cea punctuală a unor persoane care nu au înțeles nimic. Guvernul în ansamblu și-a făcut treaba, își face treaba. Pe de altă parte, în periaoda stării de urgență, a existat un regim special de achiziții publice, dar am spus și o spun și acum: indiferent de ce regim avem, legea trebuie respectată. Cine a încercat fraudulos să se îmbogățească din necazul oamenilor va plăti.

- Despre scrisorile de la copii prezentat de PSD, în contextul discuțiilor despre dublarea alocațiilor: Sincer, cred că acele afirmații trebuie citite în cheie electorală. Am rugat departamentul meu să verifice dacă au ajuns astfel de scrisori la noi și nu au ajuns la noi la administrație. PSD încearcă iar să facă o acțiune electorală, care logistic a fost defectuoasă.

- Despre faptul că tot mai mulți reprezentanți DSP se plâng că sunt extenuați, nu mai fac față: În gestionarea unei crize sunt determinanți doi factori: resursa umană și procedurile birocratice. În domeniul resursei umane, toată lumea se străduie să echlibreze situația, dar peste noapte nu apare nici un medic sau specialist la DSP și trebuie să facem față cu oamenii pe care îi avem. La Ministerul Sănătății se caută soluții, se caută persoane care să fie duse în zonele unde avem deficit. Procedurile birocratice trebuie simplificate. Și pe această zonă se lucrează în Guvern.

- Dacă se impune demisia sau revocarea Georgianei Hosu de la conducerea DIICOT, în comndițiile în care ordonanța de clasare în cazul 10 august conține soluții contradictorii: Câtă vreme suntem într-o procedură în derulare, aceste chestiuni pot fi lămurite de la cei care le derulează. Nu cred că vă așteptați de la președintele României să lămurească detalii de procedură. Dacă cineva a greșit în detalii de procedură, atunci Ministerul Justiției sau CSM vor sesiza aceste chestiuni și se vor face verificări. Aceste chestiuni sunt în altă fază procedurală: e la procurorul general, care studiază speța și probabil în câteva zile vom primi un răspuns. Am toată încrederea că deciziile în final vor fi cele corecte și vom avea o justiție dreaptă.

- Dacă gesturile de sfidare a regulilor de protecție sunt alimentate din anumite zone sau cercuri din afara țării: Am văzut cu toții politicieni care încearcă să spună populației că această pandemie e exagerată și cred că au greșit profund. Cred că până și ei s-au speriat de ce a rezultat. Putem la fel de bine să observăm că există o categorie de persoane care neagă existența bolii. Psihiatrii ne spun că e fie din necunoaștere, fie de frică. Fapt e că din păcate virusul există, se răspândește cu viteză în populație și din fericire avem soluții: masca, distanța, și depinde de fiecare dintre noi să respectăm măsurile.