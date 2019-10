Președimntele Klaus Iohannis a anunțat că marți cel târziu va desemna noul premier al României. Acesta a insistat că din noul Executiv nu va face parte niciun PSD-ist. Noul Guvern va fi unul PNL sau în jurul PNL, a mai precizat șeful statului. Iohannis a inistat că Guvernul PNL nu va tăia salriile și pensiile, după cum în mod mincinos susțin PSD-iștii. El a mai avertizat social-democrații să nu se apuce să cheltuie banii românilor atât cât Guvernul Dăncilă va mai exista.

„Azi am convocat prima rundă de consultări cu partidele. PSD a confirmat că nu a înțeles nimic din evoluța politică și dorința românilor. Au lipsit nemotivat de la consultări, adică au chiulit.

Acum e nevoie să se instaleze urgent un nou guvern, pe care l-am numit de tranziție, deoarece chiar dacă avem anticipate sau alegeri la termen, va fi în fucnțiune pentru scurt timp.

E nevoie să se instaleze urgent, pentru că orice zi în plus cu acest guvern interimar PSD-ist e o zi pierdută pentru România și pentru români.

Vreau să lămuresc un lucru din capul locului: prefer un guvern politic și nu voi căuta altă soluție decât un guvern politic.

Azi s-au prezentat partidele și PNL, care a venit primul la consultări, a spus răspicat că e dispus să preia guvernarea, chiar dacă e complicat. Celelalte formațiuni toate au afirmat că vor sprijini, într-o formă sau alta, o astfel de abordare. Așa că de pe acum e destul de clar că ne îndreptăm spre un guvern PNL sau un guvern în jurul PNL, urmând în zilele următoare să se clarifice aceste nuanțe”, a declarat președintele Klaus Iohannis, al finalul primei runde de consultări.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.