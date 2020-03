Președintele Klaus Iohannis a invitat partidele la consultări, la Palatul Cotroceni, după ce Florin Cîțu, premierul desemnat, și-a depus mandatul. Discuțiile vor avea loc vineri, începând cu ora 13.00.

„Florin Cîțu și-a depus azi mandatul, un gest politic pe care îl respect. Dovedește maturitate politică în contextul coronavirsului. Decizia nu schimbă cu nimic faptul că România are un guvern care funcționează, Guvernul Orban, care ia toate deciziile necesare. Datorită acestor măsuri, chiar dacă mai drastice, dar luate la timp, numărul infectărilor a rămas destul de mic.

Suntem toți responsabili să găsim o soluție democratică la actuala situație politică. Am decis consultări cu partidele mâine la ora 13.00. Nu avem niciun moment de pierdut. Solicit imperativ Parlamentului să lucreze cu celeritate, astfel încât săptămâna viitoare să fie învestit un Guvern cu puteri depline”, a declarat Iohannis.

