Klaus Iohannis: Certificatul COVID digital va înlesni libera circulație, dar să avem grijă să nu ducă la discriminări / Situația avionului deturnat în Belarus, ceva nemaiîntâlnit. Trebuie să discutăm despre sancțiuni (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis participă, luni şi marţi, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, care se va desfăşura la Bruxelles. Șeful statului a vorbit, luni seară, despre principalele teme de pe agendă. Astfel, liderii din UE vor discuta despre certificatul de vaccinare, despre măsurile necesare pentru limitarea efectelor schimbărilor climatice, dar și despre situația din Orientul Mijlociu, noile controverse apărute după Brexit și cazul avionului deturnat de Belarus.

Klaus Iohannis, despre temele ce vor fi discutate în Consiliul European

„Prima temă e certificatul COVID, certificatul digital, care într-un termen rezonabil de scurt trebuie să fie la dispoziția cetățenilor europeni. Cred că e un lucru bun acest certificat (de vaccinare). Va înlesni libera circulație, dar trebuie să avem grijă să nu ducă la discriminări între cetățenii europeni.

Avem tema solidarității cu alte state, cu state terțe, în cazul nostru vorbim de Moldova, Noi am donat deja 300.000 de doze de vaccin Moldovei, dar și alții trebuie să facă lucruri similare, pentru a ne asigura că avem o distribuire echitabilă a vaccinării

O temă foarte importantă pe agenda discuțiilor e legată de schimbările climatice. Am avut o discuție lungă în decembrie, în care am fost foarte implicat. Am hotărât să avem o țintă ambițioasă. Pentru 2050 ne dorim neutralitatea climatică, dar pentru 2030 vrem să avem o reducere semnficativă a poluării față de 1990. E clar că vorbim de o reducere de 55% până în 2030, o țintă foarte ambițioasă, dar despre care credem că e realizabilă.

Vrem să fim partea Europei care luptă pentru prevenirea schimbărilor climatice, dar trebuie să avem grijă ca această luptă să fie echitabilă. Împărțirea sarcinilor trebuie să fie echitabilă, să țină cont de nivelul de dezvoltare a fiecărei țări, de economie și de cetățeni. Lupta aceasta trebuie să fie suportabilă pentru economiile naționale și pentru fiecare cetățean în parte. Mă voi lupta să avem un regulament echitabil.

Avem și alte elemente de discutat: relația cu Rusia, evident, relația cu Marea Britanie. După Brexit, lucrurile se mișcă în unele sectoare destul și greu și vrem să discutăm aceste chestiuni. Vrem să se păstreze unitatea și solidaritatea și să existe un tratament egal pentru toate statele UE. Pentru noi e extrme de important să avem condiții egale pentru români ca pentru ceilalți europeni.

Avem evoluția din Orientul Mijlociu, unde se pare că lucrurile se liniștesc, și situația avionului deturnat în Belarus, ceva nemaiîntâlnit și e clar că trebuie să discutăm despre sancțiuni, investigații. Vor fi discuții complicate”, a declarat președintele Klaus Iohannis.