Klaus Iohannis: Cred că PNL va câștiga alegerile. După parlamentare, mă aștept la un guvern format în jurul liberalilor / PSD, o singură preocupare – să tragă frâna de mână la măsurile juste propuse de Guvern (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a subliniat că se așteaptă ca PNL să rămână la guvernanare și după alegerile parlamentare. Într-o conferință de presă, marți seară, șeful statului a subliniat că este de părere că liberalii vor câștiga alegerile și, alături de „alte partide democratice”, se va creiona o majoritate în Parlament „pentru a păstra PSD în afara deciziei politice”.

