Klaus Iohannis critică președinția finlandeză a Consiliului UE: „Nu pot să fiu de acord să avem reduceri pe Politica Agricolă și pe Politica de Coeziune”

Klaus Iohannis a criticat, joi, la Bruxelles, președinția finlandeză a Consiliului UE, pentru propunerile de a reduce alocările din Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, în cadrul bugetului multianual al blocului comunitar pentru următorii șapte ani.



„Vom avea mâine o discuție pe cadrul financiar multianual. Am nemulțumiri aici. Președinția noastră a făcut progrese cu bună credință, cu partenerii împreună. Acum, președinția franceză (finlandeză – n.r.) mi se pare că nu procedează corect, pentru că practic au solicitat să se meargă înapoi, la ce a fost înainte de președinția noastră, și a venit cu niște propuneri pe care nu le agreez și nu le sprijin sub nicio formă, nu pot să fiu de acord să avem reduceri pe Politica Agricolă și pe Politica de Coeziune. Aceste lucruri mi se par greșite, este o abordare pe care nu o sprijină România și acest lucru îl voi spune foarte clar când ajungem la acest capitol.



(...) În ce privește alocarea de către state, dacă e 1% sau 1,1% sau cum a cerut Parlamentul 1,3%, care este greu de conceput, asta va rezulta din negocieri, dar după părerea mea, nu putem să aruncăm pur și simplu așa în spațiu niște cifre fără să ținem cont de statele membre și cam asta a făcut președinția finlandeză”, a afirmat Iohannis.



Administrația Prezidențială anunța anterior că președintele Klaus Iohannis va arăta „că ţara noastră sprijină ferm menţinerea unor alocări semnificative pentru Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună, două politici comunitare esenţiale datorită contribuţiei lor semnificative la sporirea investiţiilor europene şi continuarea procesului de convergenţă la nivel european”.

