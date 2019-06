Klaus Iohannis a acuzat din nou PSD și ALDE că au bulversat mediul de afaceri, și economia în general, prin măsurile hazardate și intempestive luate în domeniul fiscal. Președintele a mai susținut că aceste două partide nu și-au respectat promisiunile și, în loc să se ocupe de investiții, au avut grijă să lupte cu justiția.

”În celebrul program de guvernare, pe hârtie apar sute de kilometri de autostradă, investiții în școli și spitale. Dar acestea au rămas doar promisiuni. În schimb, nu există în program nicio referire la sutele de modificări din legislația fiscală, care au afectat economia și au dat peste cap planurile de afaceri. Codul Fiscal a fost modificat de mai multe ori decât zile a avut anul trecut. E o contraperformanță rarisimă!

Partidul de guvernământ a neglijat total investițiile, în favoarea unei politici a efectelor pe termen scurt, ceea ce ne va costa pe toți.

Lipsa predictibilității și responsabilității la nivelul decidenților a afectat profund calitatea mediului investițional. Nimic nu e mai periculos pentru economie decât lipsa încrederii, deoarece reduce apetitul de a investi.

PSD și ALDE au luat măsuri hazardate și intempestive, care au bulversat mediul de afaceri”, a declarat Klaus Iohannis.

