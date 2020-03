Iohannis, apel către români: „Nu luați cu asalt magazinele și farmaciile! Evitați propagarea de știri false” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis i-a îndemnat pe români, în contextul crizei declanșate de coronavirus, să urmeze cu strictețe recomandările autoritățior și să ignore informațiile false, căci dacă le iau în seamă și le și dau mai departe, nu fac decât să contribuie la instituirea unei stări de panică, iar aceasta nu ajută pe nimeni. Nu luați cu asalt magazinele și farmaciile, a mai insistat președintele.

„Traversăm o perioadă foarte complicată, fără precedent, în care lucrurile evoluează rapid și imprevizibil. Autoritățile care gestionează situația creată de noul coronavirus au luat din timp măsurile necesare pentru a limita efectele negative. Dar pentru a fi cu adevărat eficiente, aceste măsuri, instituite de Guvern, trebuie urmate cu strictețe de fiecare dintre noi”, a declarat președintele.

