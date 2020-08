Klaus Iohannis: Criza COVID-19 e un test dur pentru capacitatea noastră de a ne adapta la o realitate diferită / România trebuie să-și asume un profil mai activ în consolidarea securității regionale (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban participă, sâmbătă, la activităţile desfăşurate în Portul Militar din Constanţa cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române. Festivitățile au loc fără spectatori, ca măsură de prevenție în contextul epidemiei de coronavirus.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

