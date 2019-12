Iohannis, la CSM: Justiția e un serviciu public aflat în slujba cetățenilor. Tensiunile interne, orgoliile sau interesele personale trebuie trecute mereu în plan secund (VIDEO)

Societatea românească în general și sistemul judiciar în special așteaptă de la cei chemați să apere independența justiției o abordare matură, cu bună credință și lipsită de partizanat, a declarat președintele Klaus Iohannis, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii.

Șeful statului a mai afirmat că românii se manifestă tot mai activ în realizarea drepturilor lor, iar justiția și CSM trebuie să țină cont de această realitate.

CSM se reuneşte, marţi, pentru prezentarea raportului de activitate pe anul 2019 şi pentru alegerea noii conduceri.

