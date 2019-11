Klaus Iohannis: 'Cu PSD la butoane NU se mai putea. Învestirea Guvernului Orban, o mare realizare' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Brăila, că avem motive să privim cu optimism, după ce PSD a plecat de la guvernare.

Șeful statului a spus, încă, că social-democrații rămân un adversat puternic și i-a îndemnat pe liberali la muncă, amintindu-le că lupta nu se termină duminică, la alegerile prezidențiale, și că vor urma campanii grele la anul, respectiv alegerile locale și cele parlamentare.

