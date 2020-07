Klaus Iohannis: Cum va fi asta, că Parlamentul își stabilește singur când se alege? Nu este cumva un fel de conflict acolo? (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis este e părere că există un conflict în faptul că aleșii au decis că Parlamentul este cel care stabilește data alegerilor parlamentare, și nu Guvernul. În conferința de presă susținută miercuri, la Palatul Cotroceni, șeful statului insistat asupra respectării prevederilor constituționale, care arată că mandatul unui ales nu poate fi mai mare de patru ani.

”Cum va fi asta, că Parlamentul își stabilește singur când se alege?”, a întrebat retoric Iohannis.

”Această lege abia a ajuns la mine și voi da un răspuns exhaustiv atunci când voi decide promulgarea sau nepromulgarea. În ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor. Acum ne găsim pentru prima dată în situația că Parlamentul dorește să ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, că Parlamentul își stabilește singur când se alege? Să ne imaginăm că un număr mare de parlamentari vrea să rămână în continuare acolo și, pur și simplu, nu ia nicio decizie. Ce facem? Nu ținem alegeri? Nu este cumva un fel de conflict acolo? Toate aceste lucruri trebuie foarte bine judecate. Trebuie să ținem cont de Constituției, care spune că mandatul de parlamentar este de patru ani. Punct. Nu poate fi prelungit acest mandat și, în consecință, putem să facem un calcul, pentru că în afară de durata mandatului, tot Constituția stipulează și perioada de 20 de zile când președintele convoacă noul Parlament. Toate acestea, aduse împreună, ne duc destul de clar la o dată de la începutul lui decembrie. Asta tenhic. Dar dacă Parlamentul nu decide nimic? Atunci ajungem la concluzia că poate aceasta nu este cea mai bună soluție”, a spus Klaus Iohannis.

Legea care prevede că data alegerilor generale, organizate ca urmare a expirării actualului mandat al Parlamentului, se stabilește prin lege organică, cu cel puțin 60 de zile înainte, a fost adoptată luni de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Tot luni, actul normativ a fost adoptat de plenul Senatului. Practic, prin această lege, Guvernul rămâne fără prerogativa de a stabili data alegerilor parlamentare.

