Klaus Iohannis: Dacă nu ne vaccinăm într-un număr mare, vom purta masca și vom avea restricții mult timp de acum încolo / Vor fi deschise noi și noi facilități și posibilități pentru vaccinare (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a insistat, marți, că România nu va scăpa de restricțiile impuse de pandemie dacă românii nu se vor vaccina într-un număr mare. Acesta a precizat că va urma o campanie de informare, vor fi deschise noi facilități pentru vaccinare și vor exista doze de ser suficiente pentru toată lumea.

