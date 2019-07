Klaus Iohannis a declarat, miercuri, după publicarea raportului GRECO, că Guvernul Dăncilă nu a înțeles nimic din votul românilor din 26 mai.

Președintele afirmă că Viorica Dăncilă încearcă printr-o "jalnică manipulare" să convingă cetățenii că ea nu dă Ordonanțe de Urgență pe Justiție.

"În vreme ce toate organismele europene semnalează constant Guvernului că așa –zisa reformă din domeniul justiției merge într-o direcție greșită, PSD – ALDE ignoră toate aceste averismente.

Românii au decis prin vot în 26 mai că nu vor să părăsească UE, iar deciziile care privesc interese de grup trebuie să înceteze. În același timp am văzut cum doamna premier, prevalându-se de rezultatul referndumului încearcă o jalnică încercare de manipulare ne anunță că dumneaei nu dă OUG pe justiție. Doamna premier ignoră că Guvernul are inițiativă legislativă și poate iniția și elabora un proiect de lege. Solicit Guvernului să inițieze cu celeritate un proiect care să pună în acord legislația în acord cu voița poporului, a raportului GRECO și a recomandărilor instituțiilor europene",a declarat Klaus Iohannis.

