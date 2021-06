Klaus Iohannis, de Ziua Mondială a Bicicletei: Trebuie să redăm orașele oamenilor. Pentru asta, nu e suficient doar să vorbim, ci și să facem ceva / Despre siguranța în trafic: E nevoie de foarte multă educație (VIDEO)

Pe 3 iunie, de Ziua Mondială a Bicicletei, preşedintele Klaus Iohannis, ministrul Mediului, Tanczos Barna, şi Primarul General al Capitalei, Nicuşor Dan, participă la o dezbatere pe tema transportului sustenabil în România, organizată de Asociaţia „Green Revolution”.

În cadrul evenimentului, Klaus Iohannis a îndemnat românii să meargă cât mai mult cu bicicleta și a cerut mai ales autorităților locale să se implice pentru a face pistele de biciclete necesare. Totodată, șeful statului a ținut să vorbească despre siguranța pietonului și a biciclistului în trafic.

Declarațiile președintelui Iohannis:

