Pentru prima dată din 1999 până în prezent, șeful statului a decretat stare de urgență în România. Totul, din cauza răspândirii noului coronavirus. Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat intenția încă de sâmbătă, precizând că această măsură va permite autorităților să lupte mai eficient contra COVID-19.

Declarațiile președintelui:

