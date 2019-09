Președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia lui Felix Bănilă de la șefia DIICOT, pentru modul în care Direcția a gestionat cazul ”Caracal”.

„E revoltător cum au reacționat unele instituții cu privire la ancheta din Caracal, dar și cea din Dâmbovița: reacții întârziate, gesturi publice scandaloase care denotă lipsă de ințelegere față de victime și familii.

Ce s-a întâmplat cu una din familiile victimelor din Caracal e exemplu de ”așa nu”. E grav că reprezentanții unor instituții girează comportamente în care agresorii sunt tratați cu mănuși, iar victimele cu duritate și agresivitate.

Această situație e generată de eșecul guvernării. Pentru toate aceste greșeli, PSD va plăti politic, promit acest lucru. PSD-iștii vor plăti la vot și vor rămâne în istorie ca o guvernare catastrofală, care a susținut penalii și infractorii.

Azi mă refer și la conducerea DIICOT, care trebuia să aducă un plus de profesionalism și credibilitate. Sub conducerea lui Bănilă, asta nu s-a întâmplat.

Modul în care au evoluat lucrurile ridică suspiciuni și întărește lipsa de încredere a oamenilor în autorități. Îi cer domnului Felix Bănilă să-și înainteze demisia.

E imperativ ca greșelile din ultimele săptămâni să ie asumate cu responsabilitate. E nevoie de o schimbare la acest nivel, pentru a recredibiliza această instituție.

Îi amintesc premierului că sarcina sa e de a guverna și de a rezolva problemele curente, imediate, nu de a întreprinde turnee electorale externe, care nu aduc beneficii României sau care nu aduc absolut nimic”, a declarat Klaus Iohannis.

