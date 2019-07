Președintele Klaus Iohannis a reiterat, miercuri, faptul că ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui demiși din Guvern.

Șeful statul a fost întrebat, în cadrul unei conferințe la Palatul Cotroceni, dacă eventuale schimbări în componența guvernului ar fi oportune.

"Cu siguranță. Mă aștept ca cel puțin cei doi miniștri indicați de mine, cei de la Interne și Externe, să fie schimbați", a răspuns Klaus Iohannis.

