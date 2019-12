Klaus Iohannis: Descentralizarea este un proiect extrem de necesar. Administrația centrală, de multe ori pusă să gestioneze domenii întregi, care de fapt nu ar trebui să țină de ea (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a subliniat, luni, că discuțiile pentru descentralizare „trebuie reluate”, pentru că administrația centrală gestionează „domenii întregi”, „care de fapt nu ar trebui să țină” de ea.

„Da, sunt de părere că trebuie să reluăm discuțiile, dar probabil după alegerile parlamentare, pentru că până atunci vom fi într-o continuă campanie electorală, dar după alegerile parlamentare chestiunile legate de descentralizare trebuie reluate. Sunt foarte multe domenii, sectoare, unde lucrurile s-au oprit la jumătate, iar acest fapt este contraproductiv. În acest fel nu ajutăm nici comunitățile locale, care așteaptă decizii importante, dar nu ajutăm nici administrația centrală, care de multe ori este pusă în situația să gestioneze domenii întregi, care de fapt nu ar trebui să țină de administrația centrală”, a declarat Klaus Iohannis, după întâlnirea cu Asociația Municipiilor din România.

