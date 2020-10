Klaus Iohannis, despre 'afacerile' medicului Virgil Musta: 'Dacă există o incompatibilitate, atunci ea trebuie găsită și certificată de autorități' (VIDEO)

Medicul Virgil Musta, apreciat ca fiind unul dintre comunicatorii de succes din România în ceea ce privește pandemia de coronavirus, este acuzat că ar câștiga bani din testările pentru depistarea COVID-19, prin intermediul unei clinici private.

Mai exact șeful secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara este și acționar la o clinică privată, unde se recoltează probe pentru Covid-19, dar analizele se prelucrează la spital, pe banii statului, a explicat avocatul Gheorghe Piperea în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum” de pe B1 TV.

În acest context, președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seară, că instituțiile în drept trebuie să investigheze acest caz.

Întrebat care este opinia sa cu privire la medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase din cadrul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara și acționar la o clinică privată, și care, potrivit Libertatea ia bani oamenilor pentru teste, dar le prelucrează la spitalul de stat, Klaus Iohannis a precizat: „Dacă există o incompatibilitate, ea trebuie găsită de instituțiile în drept. Dacă aveți probe sau suspiciuni, vă încurajez să le dați mai departe.”

Potrivit jurnaliștilor de la Libertatea, niciuna dintre instituții nu a făcut public contractul.

