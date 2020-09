În timpul conferinței de presă din data de 27 septembrie, președintele Klaus Iohannis a discutat despre alegerile locale din 2020. Acesta îi îndeamnă pe români să se prezinte la urnele de vot și să-i aleagă pe „candidații care pot schimba comunitatea în bine”.

„Pe 27 septembrie mergem la urne să îi alegem pe cei care vor conduce în următorii patru ani comunitățile locale. Votul nostru decide cum se vor schimba localitățile în care trăim. Dragi români, mergeți la vot și puneți ștampila pe candidații care pot schimba comunitatea în bine. Aceste alegeri sunt esențiale, pentru că rezultatul lor va influența cum arată viața voastră de zi cu zi, de la probleme de trafic, la cum vor arăta școlile și spitalele. De aceea, nu îi lăsați pe alții să decidă în locul vostru.”

Mai mult decât atât, în timpul conferinței de presă de miercuri, 16 septembrie, președintele Klaus Iohannis a ținut să le transmită și un mesaj candidaților:

„Le transmit un mesaj tuturor candidaților. Chiar dacă această campanie electorală este diferită, folosiți toate mijloacele de comunicare pentru a vă prezenta proiectele românilor. Oamenii așteaptă soluții și propuneri concrete, nu atacuri sterile. Practicile învechite, toxice, de a se încerca acoperirea unor administrații locale dezastroase cu subiecte inventate, trebuie să rămână de domeniul trecutului. Arătați-le oamenilor ce veți face pentru ei și convingeți-i să vă acorde încrederea. Lupta politică este, în primul rând, o luptă de proiecte pentru comunități. Este ceea ce așteaptă românii și îi încurajez pe toți candidați să răspundă acestor dorințe legitime”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

