Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că este prematur să se vorbească despre o dată fixă a alegerilor locale sau parlamentare. Șeful statului a spus că cel mai important criteriu pentru organizarea viitoarelor alegeri este curba epidemiei de COVID-19.

“Primul lucru e că ne spun tot mai mulți experți că nu vom scăpa de virus și va trebuie să găsim un mod de a trăi cu această boală. Sper să ajungem ca în cazul gripei, să avem câșiva bonavi și restul societății să poată funcționa. E prematur să spunem că vom avea alegeri în orctombrie, noiembrie, decembrie. Important e să le facem când nu va fi un pericol pentru populțaie. Nu voi fi de acord să facem alegeri când epidemia încă există. Îmi doresc să avem în toamnă alegeri locale și parlamentare, dar dacă nu vor fi în siguranță, le vom amâna”, a spus Iohannis.

Alegerile locale trebuiau organizate în luna iunie, iar cele parlamentare în luna decembrie.

