Klaus Iohannis, despre cazul Caracal: 'PSD, preocupat de soluționarea crizelor interne, ignoră rezolvarea urgențelor. Așa arată o guvernare eșuată. PSD a făcut mult rău României' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac dur la adresa guvernării PSD, într-o declarație de presă de la Palatul Cotroceni. În contextul tragediei de la Caracal, șeful statului i-a reproșat Executivului condus de Viorica Dăncilă că nu a luat nicio măsură concretă pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple.

Iohannis a amintit că a cerul Guvernului ca până la finalul lunii august să adopte o serie de măsuri, însă Executivul nu a făcut decât să ia niște măsuri punctuale și să ”mute șefi de la o instituție la alta, fără să-i sancționeze pentru incompetența lor”.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

”În urmă cu câteva săptămâni, tragedia cumplită de la Caracal ne-a arătat cât de multe și de profunde sunt disfuncționalitățile din interiorul unor instituții ale statului. Incompetența, lipsa unor proceduri clare, corupția, indiferența, toate acestea au dus la un deznodământ cutremurător: incapacitatea statului de a salva viețile propriilor cetățeni.

Am cerut Guvernului ca până la finalul lunii august să adopte o serie de măsuri astfel încât, în situații precum cea de la Caracal, să nu mai existe întârzieri criminale în acțiunea organelor statului. Am și indicat Guvernului în ședința CSAT din 30 iulie ce măsuri esențiale ar trebui luate cu prioritate.

PSD, preocupat însă de soluționarea crizelor interne, continuă să ignore rezolvarea urgențelor care sunt importante pentru cetățeni și care au un impact direct asupra vieții și siguranței lor de zi cu zi.

Am văzut doar câteva măsuri punctuale, luate la cald, sub presiunea publică, și grija de a muta șefi de la o instituție la alta, fără să-i sancționeze pentru incompetența lor.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Așa cum ne-a arătat în nenumărate rânduri, PSD este specialist în a tărăgăna lucrurile, sperând ca oamenii să uite cui îi revine, de fapt, responsabilitatea”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului s-a referit și la situația luptele politice din aceste zile, în contextul ieșirii ALDE de la guvernare. Astfel Iohannis a afitmat că social-democrații sunt preocupați acum, nu de lucrurile importante pentru cetățeni, ci de securizarea propriei puteri.

”Vedem în aceste zile doar o luptă politică surdă pentru a rămâne cu orice preț la putere. Tot ceea ce avertizam la începutul anului despre buget din păcate s-a adeverit. Investiții majore nu se fac, spitale și autostrăzi nu se construiesc.

LACRIMI Î N SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI

PSD nu este preocupat de toate aceste lucruri, lucruri care sunt de maxim interes pentru oameni, ci doar de a-și securiza puterea, scoțând funcții la mezat.

Așa arată o guvernare eșuată.

Garantarea siguranței publice de către stat este fundamentală, iar românii așteaptă de la statul lor respect și siguranță. Așteaptă soluții rapide, dar guvernarea PSD nu și-a înțeles niciodată rolul.

Întârzie nepermis și modificările legislative necesare pentru ca astfel de cazuri, precum cel de la Caracal, să fie tratate cu mai multă operativitate. PSD a primit mai multe propuneri concrete – pe unele le-am transmis chiar eu – însă acestea sunt pur și simplu ignorate. Mai mult, pesediștii au abandonat propuneri de rezolvare a unor chestiuni sistemice atunci când baronii lor au înțeles că asta înseamnă, de fapt, renunțarea la controlul politic pe justiție și poliție.

Pentru că, dincolo de creșterea sau nu a pedepselor pentru diverse infracțiuni, vorbim și de cum funcționează instituțiile statului”, a mai spus președintele.

În acest context, Klaus Iohannis a dat exemplul legii recursului compensatoriu care ”deși a generat numeroase efecte negative, (...) nu a fost abrogată”. De asemenea, președintele a subliniat că în ultima perioadă, imaginea Poliției Române a fost grav afectată.

”PSD refuză să facă pașii necesari pentru a corecta gravele carențe create prin propriile lor decizii în ultimii ani. Așa se face că nici până acum, deși a generat numeroase efecte negative, legea recursului compensatoriu nu a fost abrogată.

Cei din guvernul PSD au permis, prin incompetență și inactivitate, ca imaginea instituțiilor statului să fie grav afectată.

Astăzi, Poliția Română – o instituție fundamentală în România - are probleme de credibilitate din cauza politizării excesive”, a mai spus Iohannis.

”Am mai spus-o și o repet – am ajuns aici pentru că guvernele din ultimii ani au umplut țara de incompetenți în funcții, au fost dați afară prea mulți profesioniști și au fost puși în locul lor oameni incapabili.

Guvernul PSD a făcut mult rău României și ar fi trebuit să plece demult.

Românii își doresc o altă guvernare și o vor avea, o guvernare responsabilă, pentru ca împreună să facem România funcțională.

Se impune, așadar, resetarea statului, pentru că direcția în care a dus PSD țara în ultimii ani este una pur și simplu greșită. Este o direcție greșită și românii o consideră greșită. S-a văzut acest lucru extrem de clar la referendumul din 26 mai.

Este nevoie de o guvernare pro-europeană, preocupată de drepturile românilor, de siguranța românilor, de prosperitatea românilor”, a mai spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.