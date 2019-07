Klaus Iohannis, despre cazul Sorina: 'E un caz complicat, cu multă tristețe' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, despre cazul Sorinei, fetița din Baia de Aramă înfiată de o familie din SUA, că este un caz complicat și așteaptă de la autorități să-și facă datoria foarte bine, astfel încât decizia privind viitorul copilei de 9 ani să nu aibă semne de întrebare.

"E un caz complicat, cu multă tristețe și mă aștept ca toate autoritățile implicate să-și facă datoria foarte bine și să se rezolve chestiunea", a spus Iohannis.\

VESTE PROASTĂ PENTRU KANAL D! TEO TRANDAFIR A FĂCUT ANUNȚUL! VA FI ULTIMA OARĂ

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.