Klaus Iohannis, despre cererea PSD de majorare a pensiilor cu 40%: 'Această lege nu poate fi aplicată pentru că banii nu există. Majorările vor fi făcute atât cât permite bugetul' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, despre planul PSD de a rescrie bugetul făcut de Guvernul liberal că nu sunt bani.

Amintim că PSD forțează în Parlament, în cadrul discuțiilor despre rectificarea bugetară, să majoreze pensiile cu 40%, să aloce mai mulți bani pentru autoritățile locale, pentru profesori, dar și pentru șomeri.

„Eu cred că această lege, dacă va fi modificată, nu poate fi aplicată pentru că banii nu există. Chiar dacă eu, Guvernul, premierul vrem majorări, ele vor fi făcute, dar doar cât permite bugetul. Dacă majoritatea parlamentară ignoră realitățile economice, nu se va schimba nimic. E o decizie CCR care spune clar că nicio majoritate parlamentară nu poate decide în detrimentul finanțelor publice. Nu se poate face decât cât face actualul Guvern. Nicio lege nu va face să avem mai mulți bani în buget. Trebuie să investim, să atragem bani europeni, să dezvoltăm infrastructura, să ajutăm IMM-urile, să ajutăm șomerii, lucruri pe care Guvernul le face deja”, a spus șeful statului.

Cu privire la traseismul politic, Iohannis a menționat că nu este de acord cu acest obicei întipărit în politica autohtonă.

“Sunt cazuri excepționale, mi-am exprimat opinia, o cunoașteți și s-a cam terminat. Dacă ați observat, s-a cam terminat. Puteți să presupuneți sau să vă folosiți sursele, dar vă spun că s-a cam terminat”, a spus Iohannis, întrebat fiind dacă depesedizarea prin absorbția în PNL e un succes.

