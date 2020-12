Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că demisia lui Ludovic Orban din fruntea guvernului, la scurt timp după aflarea rezultatelor alegerilor este un gest onorabil.

“Nu, mi s-a părut un gest corect și absolut onorabil, în condițiile n care PNL a declarat și a sperat să obțină cel mai mare număr de voturi și nu l-a oținut. Este un gest onorabil că s-a retras”, a declarat Klaus Iohannis.

De asemenea, președintele a precizat că, dacă partidele care sunt implicate în negocieri ajung la un compromis și îl propun pe Ludovic Orban premier, șeful statului îl va desemna pe acesta pentru formarea viitorului cabinet.

“Sunt în plină negociere. Da, dacă se formează o coaliție care are majoritate în Parlament și îl propune pe Ludovic Orban îl accept și îl desemnez”, a spus președintele Klaus Iohanni.

