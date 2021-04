Klaus Iohannis, despre depolitizarea instituțiilor: Mai e mult de lucru. Mă aștept la o accelerare a procedurilor și am spus acest lucru conducerii coaliției. Voi urmări cu foarte mare atenție (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că se așteaptă ca ritmul de depolitizare și profesionalizare a instituțiilor statului să fie accelerat și că a cerut acest lucru liderior coaliției de guvernare. „Voi urmări cu foarte mare atenție să se întâmple aceste lucruri”, a punctat șeful statului.

Întrebat dacă e mulțumit de ritmul de depolitizare și reprofesionalizare a instituțiilor statului, președintele Iohannis a răspuns: „E evident că mai e mult de lucru și n-aș vrea să intru în detaliile unor cazuri concrete, care pot fi explicate de miniștrii de resort sau de alții care răspund direct de aceste chestiuni. Însă pot să vă spun că mă aștept la o accelerare a procedurilor și o accelerare a procedurilor de reformare. Acest lucru l-am spus și conducerii coaliției și voi urmări cu foarte mare atenție să se întâmple aceste lucruri”.

