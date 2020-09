În cursul zilei de miercuri, președintele a discutat și despre o eventuală impunere a unor măsuri sanitare de protecție, în anumite regiuni, în contextul unui nou record de cazuri de COVID-19, raportate în cursul zilei de miercuri în România:

Președintele a fost întrebat dacă autoritățile iau în calcul ca în viitor să fie implementate anumite măsuri la nivel de regiune, precum purtarea obligatorie a măștii sau o testare în masă:

„Cu siguranță, în măsura în care numărul de persoane crește, se pot lua astfel de măsuri. Am avut deja tot felul de măsuri de acest tip și sunt adeptul măsurilor luate în plan local sau județean. Vedem, decând a început această pandemie și până acum că răspândirea nu este unifrormă și atunci este important să se ia măsurile mai dure acolo unde riscul este mai mare, iar acolo unde riscul este mia mic să nu fie așa de dure. Deci este posibil ca local, sau la nivel de județ să se impună anumite măsuri, în funcție de evoluția pandemie.”

