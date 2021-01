Klaus Iohannis, despre incendiul de la Institutul Matei Balș: Sunt probleme structurale în spitale. Am cerut ministrului Sănătății să lucreze cu celeritate la un proiect de reformă (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a ajuns la Institutul ”Matei Balș”, acolo unde, vineri dimineață, s-a produs un incendiu soldat cu moartea a cinci pacienți COVID-19. Șeful statului a subliniat că există probleme structurale în spitalele din România și că i-a solicitat azi, din nou, ministrului Sănătății să vină rapid cu un proiect de reformă. Iohannis a ținut să mulțumească și de această dată tuturor cadrelor medicale care, în contextul epidemiei de coornavirus, lucrează sub un stres maxim de aproape un an.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

