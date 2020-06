Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, o declarație de presă cu privire la situația gravă provocată în mai multe zone ale țării de inundațiile din ultimele zile. Șeful statului le-a transmis celor sinistrați un mesaj de solidaritate și a insistat asupra faptului că trebuie luate măsuri care să fie eficiente pe termen lung.

”Ne confruntăm în aceste zile cu o serie de inundații severe care au afectat viața a mii de români și au produs pagube însemnate în foafte multe gospodării. În plină criză sanitară cauzată de epidemia de COVID-19 avem o altă situația gravă cu consecințe pe termen lung pentru toți cei aflați în acetse zone sinistrate.

Vreau să transmit un mesaj de solidaritate pentru familiile greu incercate. Autoritățile depun eforturi pentru a-i proteja pe oameni și a le asigura celor afectați ceea ce au nevoie în aceste momente dramatice. Este tragic că aceste fenomene meteorologice extreme s-au soldat cu pierderi de vieți omenești și transmit condoleanțe familiilor îndoilate”, a declarat Klaus Iohannis.

Astfel, șeful statului a atras atenția asupra faptului că autoritățile trebuie să fie mai bine pregătite să facă față fenomenelor meteorologice extreme, mai ales că acestea se produc frecvent în țara noastră. Totodată, Iohannis a subliniat că acestea sunt o consecință a schimbărilor climatice și a insistat că este nevoie de o schimbare de abordare în ceea ce privește răspunsul în cazul situațiilor de acest fel. Preșdintele a precizat că nu mai este suficient să se construiască diguri, ci trebuie să se ia măsuri de conservare a fondului forestier și de împădurire.

”Din nefericire, inundațiile cu consecințe grave sunt fenomene care se repetă frecvent în România și trebuie să fim mult mai bine pregătiți în a le gestiona. Soluțiile există și ele vor trebui puse în aplicare. Ceea ce vedem acum este consecința amplificării schimbărilor climatice și a ignorării timp de ani de zile a acestor pericole. Odată cu schimbările climatice, apar din ce în ce mai multe fenomene meteo extreme și în țara noastră.

Luna iunie, de exemplu, a acestui an a fost cea mai ploioasă din ultimii 60 de ani, fapt care a generat inundații severe și numeroase probleme într-un interval de timp foarte scurt. Este imperativă o schimbare rapidă de abordare pentru a putea răspunde eficient unor situații de o asemenea amploare. Va trebui să depășim mentalitatea că e suficient să construim încă câteva diguri pentru a stopa inundațiile. Digurile nu sunt suficiente.

Conservarea fondului forestier și campanii susținute de împădurire sunt soluții aflate la îndemână, care au nenumărate efecte benefice atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru protecția malurilor cursurilor de apă, din perspectiva combaterii inundațiilor”, a spus Klaus Iohannis.

În acest context, Klaus Iohannis a anunțat că o parte importantă din fondurile de care va beneficia România în exercițiul bugetar 2021-2027 va trebui să se îndrepte către proiecte legate de combaterea schimbărilor climatice. Șeful statului a menționat aici Pachetul Green Deal, propus de Comisia Europeană.

”Împreună cu Guvernul, vom face demersurile necesare astfel încât proiecte de acest tip să poată fi implementate și să aibă drept efect prevenirea unor inundații similare cu cele din aceste zile sau chiar unele mult mai grave”, a mai spus președintele.

Totodată, Klaus Iohannis a făcut un apel la oamenii care trăiesc în regiunile aflate în pericol să evite deplasările în zonele cu risc.

”Această schimbare de mentalitate despre care vorbeam este obligatoriu să aibă loc acum pentru a evita aceste drame pe care oamenii le trăiesc în fiecare an când avem ploi abundente.

În același timp, în contextul multiplicării avertizărilor meteorologilor, fac un apel către cetățeni: Rămâneți vigilenți, fiți precauți și evitați deplasările în zonele care prezintă riscul să fie puternic afectate! Este, totodată, nevoie de solidaritate, de sprijin din partea tuturor, mai ales în comunitățile și localitățile sinistrate, care să contribuie activ la efortul autorităților de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate, ca urmare a acestor inundații”, a mai spus Klaus Iohannis.

Potrivit bilanțului transmis miercuri de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în ultima săptămână, trei persoane și-au pierdut viața, 71 au fost evecuate, iar o fetiță a dispărut în apele Cibinului din județul Sibiu.

În ultimele zile s-au produs inundații în 161 de localități din 29 de județe (Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, Cluj, Călărași, Covasna, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj. Galați, Giurgiu, Hargita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Maramureș, Neamț, Olt Prahova, Suceava, Timis, Teleoraman, Vaslui, Vrancea).

