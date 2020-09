Klaus Iohannis, despre măsurile de relaxare în contextul pandemiei: „Cred că România a acționat cu suficient de multă precauție” (VIDEO)

În timpul conferinței de presă de miercuri, 16 septembrie, președintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă regretă măsurile de relaxare adoptate în România, în contextul epidemiei de COVID-19 și dacă acestea au fost luate mult prea devreme.

Președintele a explicat faptul că măsurile de relaxare luate de autorități au fost adoptate după ce experții și specialiștii au oferit astfel de recomandări.

„Măsurile de relaxare s-au luat atunci când experții, specialiștii, epidemiologii au spus că se poate lua o măsură sau alta. Cred că România a acționat cu suficient de multă precauție și cred că din ce în ce mai mulți cetățeni înțeleg că această precauție nu trebuie să fie așteptată de la autorități, ci de la fiecare în parte. Este motivul pentru care în fiecare săptămână îi rog pe români să poarte masca, să păstreze distanța și să se îngrijească. În acest fel, noi putem să ne ducem viața aproape de normal, cu minine sacrificii și putem să oprim răspândirea virusului, până vom avea un vaccin. Noi restricții în momentul acesta nu sunt prevăzute”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

