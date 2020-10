Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferință susținută la Palatul Cotroceni, că „măsurile îndrăznețe” împotriva Covid-19, cerute de președinta Comisiei Europene, sunt adaptateîn funcție de evoluția epidemiei în fiecare stat membru.

''Am constatat că doamna președinte Ursula von Der Leyen ne îndeamnă să luăm măsuri îndrăznețe. Aceste măsuri îndrăznețe sunt cele pe care le ia fiecare stat membru UE, în funcție de evoluția pandemiei. Nu stăm să așteptăm ceva de undeva. Noi analizăm datele și așteptăm să luăm măsurile, care sunt propuse de experții recunoscuți în domeniu.'' a declarat Iohannis.

'Este adevărat că, la nivel european, căutăm să ne punem de acord cu aceste măsuri, în special cu închideri-deschideri de granițe, facilitarea transportului de mărfuri. Pentru a găsi cele mai eficiente soluții, în timp util, am convenit la ultimul Consiliu European să avem, între Consilii, reuniuni informale în sistem video-conferință. O astfel de întâlnire va avea loc chiar mâine seară!'' a mai spus Iohannis.

