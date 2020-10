Klaus Iohannis, despre momentul în care președintele PSD a încălcat normele de distanțare: ”Din fericire, în pandemie e PNL la guvernare”

Președintele Klaus Iohannis, a vorbit miercuri seară, despre momentul în care președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a încălcat măsurile de restricție impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus.

Reamintim faptul că liderul PSD a fost surprins săptămâna trecută la reustaurantul unei pensiuni din județul Buzău, împreună cu alte zece persoane, încălcând normele referitoare la numărul maxim de persoane și distanțarea fizică. Acesta a declarat luni că a greşit nerespectând măsurile de distanţare la restaurantul din Sărata Monteoru și a spus că a plătit amenda și „a greşi este omeneşte”. Totodată, Ciolacu a lansat o acuzație, spunând că, în cazul său, organele de poliție au acționat cu dublă măsură.

Întrebat dacă este de părere că în cazul lui Marcel Ciolacu poliția a acționat în scop politic, Klaus Iohannis a făcut următoarele afirmații:

”Din fericire, în pandemie e PNL la guvernare și împreună cu mine căutăm măsurile adecvate, proiecte, oportunități pentru a preveni epidemia și a trata bolnavii. Cum ar fi fost cu o guvernare PSD, dacă conducerea PSD nu respecă cele mai elementare norme? Cât de greu e pentru un PSDist să-și pună o mască? Dacă am fi avut un guvern PSD în pandemie ar fi fost foarte rău. În ce privește acuzațiile de poliție politică, e rizibilă. Probabil a fost o persoană care a sesizat și a chemat poliția, care i-a găsit încălcând flagrant normele la care ceilalți români se supun. PSD nu s-a reformat. Am văzut că l-au trimis pe doctorul Rafila să prezinte un program pe sănătate, dar pe ei nu îi interesează asta.”, a declarat Klaus Iohannis, în cadrul unei conferințe de presă.

De asemenea, Iohannis a vorbit despre alegerile parlamentare din 6 decembrie, precizând faptul că acestea vor avea loc după cum s-a stabilit anterior.DECIZIE ŞOC: Declaraţia pe propria răspundere REVINE. ESTE OBLIGATORIE în toată ţara!

”Alegerile vor avea loc pe 6 decembrie.”, a mai spus Klaus Iohannis.

