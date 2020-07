Klaus Iohannis, despre moțiunea de cenzură: După părerea mea, argumente obiective pentru a acuza Guvernul nu există (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis este de părere că nu există argumente obiective pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Orban, așa cum au anunțat reprezentanții PSD. Șeful statului a subliniat, miercuri, în cadrul conferinței de presă care a avut loc la Palatul Cotroceni, faptul că moțiunea de cenzură este un instrument la care poate apela opoziția în cazul în care se constată un ”management defectuos” al Executivului. Iohannis a susținut însă că nu poate fi vorba despre o astfel de situație, în condițiile în care, spune președintele, Guvernul a gestionat în mod eficient situația creată de epidemia de coronavirus și ”multele treburi publice” care există pe lângă criza sanitară.

”Pur formal, moțiunea e un instrument al opoziției, când Guvernul e acuzat de management defectuos. După părearea mea, acest guvern Orban nu poate fi acuzat de management defectuos. S-a descurcat foarte bine, e un guvern puternic minoritar, care a reușit să vină cu un buget, care gestionează în continuare multele treburi publice. Argumente obiective pentru a acuza guvernul, după părearea mea, nu există. Dar sunt două chestiuni de care trebuie să ținem cont: faptul că vom avea alegeri locale și parlamentare ne face să credem că unii acționează excesiv de politicianist. Pe de altă parte, PSD a dat dovadă vie că acționează în Parlament cu un cinism inimaginabil doar pentru a câștiga câteva voturi. În această notă văd eu anunțurile PSD că va veni cu moțiunea de cenzură”, a spus Klaus Iohannis.

PSD a anunțat, inițial, că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului imediat ce se va încheia starea de alertă. Aceasta a fost însă prelungită de Guvern până la data de 15 august. Astfel, social-democrații au anunțat că moțiunea de cenzură ar putea fi depusă la jumătatea lunii august.

„În mod normal, moțiunea de cenzură ar trebui să se întâmple destul de repede, deci undeva probabil că la mijlocul lunii august ar trebui să avem această moțiune de cenzură. Noi am sperat să nu fim obligați să depunem o moțiune de cenzură în stare de alertă, dar această prelungire constantă, fără votul Parlamentului, a stării de alertă poate să aibă chiar și această justificare, din păcate, pentru guvern, aceea de a se ține de pozițiile pe care le au”, a declarat, recent, senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD.

