Klaus Iohannis, despre motivul blocării negocierilor între PNL, USR PLUS și UDMR: “Au încercat, unii să negocieze via media”/ “Optimal ar fi să fie instalat noul Guvern imediat după Crăciun”

Întrebat despre motivul blocării negocierilor dintre partidele de centru-dreapta pentru formarea noului guvern, președintele Klaus Iohannis a precizat că încercarea unor partide, pe care nu le-a nominalizat, de a negocia prin intermediul presei, și nu prin intermediul echipelor desemnate, a dus la situația din prezent:

"Motivul principal pentru care cred că nu s-au înțeles până acuma, sunt în negociere, deci este foarte devreme să vorbim despre un eșec, din păcate este foarte devreme să vorbim și despre o reușită, principalul motiv este că au încercat, unii să negocieze via media, ceea ce nu s eface pur și simplu.

O negociere se face între echipele desemnate din partide și nu se comunică rezultate intermediare, cine cu cine s-au certat. Prin astfeld e comunicări nu se face decît să scadă încrederea publicului în partide, în politicieni. Până la urmă, că ne place sau nu ne place, politicienii conduc țara și atunci ce câștigăm dacă scădem încrederea în politicieni? Nu câștigăm decât să ridicăm la margine partide cu abordări extremiste, partide anti-istem și nus e rezolvă problemele", a spus președintele Klaus Iohannis.

Acesta a precizatl la întrebarea reporterului B1 TV, că știe cine a făcut această comunicare dar nu a dorit să comenteze.

Klaus Iohannis a mai precizat că "optimal ar fi să fie instalat noul Guvern imediat după Crăciun".

Şi-a spart oglinzile din casă, apoi a băut apă cu argint ani de zile. Când un amic l-a vizitat, a îngheţat

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.