Parchetul European a solicitat României să aprobe un număr cuprins între 20 și 30 de procurori care vor investiga fraudele cu fonduri europene, însă ministerul justiției a anunțat că acceptă doar 10 procurori. Motivul nu îi este cunoscut nici președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului a precizat, miercuri, într-o conferință de presă de la Palatul Costroceni, că ‘am auzit despre acest schimb de corespondență, dar mă lămuresc în câteva zile’.

Klaus Iohannis a mai spus că va avea o discuție cu ministerul Justiției, Cătălin Predoiu, pentru a-i spune cum s-a ajuns în situația de a trimite mai puțin procurori la Parchetul European decât s-au cerut.

‘Am auzit despre acest schimb de corespondență. Mă lămuresc în câteva zile. Dar între timp am studiat puțin ce fac alții. Foarte multe state europene pun la dispoziție 2, 3, 4 procurori. Germania pune la dispoziție 11. Voi avea o discuție cu ministrul Justiție, îmi va spune cum a ajuns la acest număr.’, a spus Iohannis.

De asemenea, întrebat dacă este mulțumit de activitatea marilor parchete. Președintele a spus că e prematur să se pronunțe.

'Bilanțul se face cam după un an. E un pic prematur să spunem dacă suntem mulțumiți sau nemulțumiți. Am așteptări mari de la parchete și am așteptări ca lupta anticorupție să prindă viteză', a afirmat Iohannis.

