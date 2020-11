România înregistrează un număr record de decese din cauza Covid-19 față de țările din jur. Doar în intervalul luni, ora 13.00 – marți – ora 13.00, u fost înregistrate 120 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2, consfințind un maxim absolut de la izbucnirea crizei sanitare și din acest punct de vedere. O explicație ar fi, potrivit președintelui Klaus Iohannis, că ‘politica sanitară proastă’ dusă de PSD în ultimii 20 de ani.

Klaus Iohannis susține că PSD este vinovat pentru numărul mare de morți de Covid-19 din țara noastră, pentru că atunci când a fost la guvernare a dus o ‘politică sanitară proastă.’

“Explicațiile se găsesc fără a fi mare specialist în trecutul nostru mai recent, din ultimii 30 de ani. Nu vreau să fac din asta o polemică politică.

Din ultimii 30 de ani, 20 și ceva de ani a fost condusă de PSD, care a avut o politică sanitară foarte proastă. Sănătatea noastră publică nu e în parametri foarte buni. E trist, dar adevărat.

De aceea am spus de la început că trebuie pus accentul pe prevenție și educație. Deocamdată nu am ajuns unde ne dorim.

De aceea e nevoie de o reformă profundă, e nevoie de alt tip de guvernare decât în ultimii 30 de ani. PNL e singurul partid care poate veni cu altă politică, care poate face o reformă profundă, cu o largă majoritate în parlament după alegeri. Da, vom reuși și vom avea date mai bune la sănătate publică.

Din 27 de state care apar în ultima evidență a cazurilor de Covid, la incidența cazurilor pe ultimele două săptămâni, România e cred pe locul 19, deci nu stăm chiar rău în comparație cu alte state europene, dar la mortalitate suntem în prima parte a clasamentului și asta mă întristează. E importantă și partea preventivă, ca să nu ajungem la spital, or pentru asta e nevoie de programe naționale”, a spus șeful statului.

