Klaus Iohannis a declarta marți, în cadrul dezbaterii de la Biblioteca Centrală, că l-a rugat pe ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, să trateze prioritar problema numirii procurorilor-șefi din marile Parchete, înm condițiile în care toate aceste instituții sunt conduse de interimari.

Întrebat cât de repede vrea să numească procurorii și pe ce criterii, prezidențiabilul PNL a răspuns: ”Această chestiune este una care trebuie rezolvată, dar nu fără a găsi soluția bună.

În rapoartele MCV ni s-a spus că trebuie să găsim o abordare solidă, tranparentă.

Eu l-am rugat deja la prima discuție pe domnul ministru Cătălin Predoiu să trateze proritar această chesiune și, din informațiile mele, lucrează la așa ceva, lucrează la o metodologie. Imediat după alegeri voi continua discuția pentru a vedea cât de repede este de pregătit Ministerul Justiției pentru a prezenta public această metodologie, pentru a o discuta și a o pune în practică în așa fel încât, într-un termen rezonabil, adică în câteva săptămâni sau, cel mult, luni, până în februarie, sper, să fie ocupate prin concurs aceste posturi.

Procedura în sine pentru că legislatia este seacă și nu satifacte cerințele nici ale raporturilor MCV și nici ale opiniei publice - ministrul propune, CSM avizează, președintele numește. Trebuie mai mult, să avem o descriere mai clară, cum se înscriu în concurs, cine evaluează și cine selectează și asa mai departe”.

De asemenea, întrebat ce pondere ar trebui să aibă criteriile de integritate în această metodologie pentru că în acest moment procurorul general interimar, Bogdan Licu, are o problemă cu un plagiat și se află în vârful justiției, Klaus Iohannis a precizat: ”Eu nu am de gând să fac rabat de la integritate, profesionalism. Pe scurt, meritocrație și în acest domeniu”.

