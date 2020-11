Klaus Iohannis, despre campania electorală pentru parlamentare, defășurată exclusiv online: Am recomandat de câteva luni. Aceste adunări vor deveni imposibile dacă lucrurile vor evolua negativ

Klaus Iohannis a vorbit, marți seară, într-o conferință de presă, despre posibilitatea desfășurării online a campaniei electorale premergătoare alegerilor parlmentare de pe 6 decembrie 2020. Întrebat de un jurnalist dacă, așa cum școala se desfășoară online și campania s-ar putea desfășura exclusiv online în pandemie, președintele a declarat că este posibil, în condițiile în care lucrurile se vor înrăutăți din punct de vedere epidemiologic.

"Asta am recomandat de câteva luni bune. Adunările sunt oricum interzise. Și aceste adunări vor deveni imposibile dacă lucrurile vor evolua negativ...Din nefericire avem două probleme grave: pandemia – despre care am învățat multe între timp – și o problemă politică. Avem un parlament dominat de un PSD care și-a pierdut orice legitimitate, care trage permanent frâna de mână și lucrurile nu pot fi mișcate cum își doresc românii. Românii vor un parlament legitim, iar democrația nu poate fi pusă în paranteză. Nu putem să stăm în acest blocaj politic al PSD fără alegeri. Din toate aceste motive suntem acum în situația să organizăm alegeri parlamentare la termen, e singura soluție prin care românii își pot alege acum un nou Parlament care să permită construirea unui guvern puternic în jurul PNL, împreună cu alte partide democratice", a declarat președintele țării.

