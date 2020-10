Întrebat dacă organizarea alegerilor locale, ce au avut loc în urmă cu 10 zile, la data de 27 septembrie, ar fi putut avea legătură cu acastă creștere a numărului de cazuri de COVID-19, președintele Klaus Iohannis a explicat:

„Nu cred că are vreo legătură cu alegerile locale. Este însă posibil ca în unele localități să aibă legătură cu petrecerile ce s-au ținut după, ilegal și cu încălcarea normelor. Din păcate au fost astfel de cazuri, oamenii au fost găsiți și au fost amendați, dar probabil unii la aceste petreceri, din entuziasm, au uitat că nu sunt suntem în normalitate, suntem în pandemie, dar nu alegerile și nici procesul electoral au dus la aceste creșteri”, a precizat președintele.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.