Klaus Iohannis, despre organizarea alegerilor locale: 'Nu evenimentul în sine e problema, ci campania. Nu pot să-mi imaginez să facem mari adunări electorale în timpul epidemiei de Covid-19' (VIDEO)

Proiectul de lege care prevede organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie a fost, miercuri, adoptat în Camera Deputaților, urmând a ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis spre promulgare. În acest context, șeful statului a declarat că alegerile locale se pot organiza doar dacă se respectă regulile de protecție ce se impus pe timpul epidemiei de Covid-19. Iohannis s-a arătat îngrijorat de numărul mare de noi cazuri de Covid-19 întregistrat în țara noastră și nu exclude revenirea la starea de urgență.



Președintele României a menționat că alegerile din 27 septembrie nu ar fi o problemă, dar desfășurarea campaniei electorale ar trebui regândiră, pentru că, pe timp de Covid-19, nu va putea fi o campanie așa cum o știm, cu deplasări ale politicienilor în orașe, evenimente publice sau mitinguri.

„​Alegerile locale în septembrie se pot organiza. Dacă respectăm aceste reguli simple, purtarea măștii, distanțarea. Nu evenimentul în sine e problema, ci campania. Nu pot să-mi imaginez să facem mari adunări electorale. Este o provocare și pentru politicieni. Procesul de votare în sine se poate organiza, dacă se respectă toate normele”, a spus președintele.

