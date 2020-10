Klaus Iohannis, despre organizarea alegerilor parlamentare: ” Esența democrației stă în alegeri, în alegeri libere” (VIDEO)

Președintele României Klaus Iohannis a declarat, marți, într-o conferință de presă, că esența democrației stă în alegeri, în alegeri libere, iar oamenii trebuie sa aleagă ” în ce fel de societate vrem să trăim. Dacă vrem să trăim într-o societate panicardă, care se ascunde, sau vrem să trăim într-o societate care respectă regulile, dar își duce viața democratică mai departe”.

Mai exact, președintele României a fost întrebat despre faptul că s-a declarat mereu mulțumit de activitatea și răspunsul Guvernului la criza COVID-19, în contextul actualei situații epidemiologice, dar și dacă își asumă în continuare organizarea alegerilor parlamentare în decembrie, acesta răspunzând:

”Din păcate, această evoluție a pandemiei este de observat nu doar la noi și în întreaga Europă, și ar fi o scuză foarte ieftină să căutăm un politician sau mai mulți politicieni vinovați. Guvernul și eu, și alte autorități s-au străduit și se străduiesc în continuare să facă tot ce este posibil pentru a preveni extinderea acestei pandemii la noi în țară. Rezultatele sunt cele pe care le vedem. Nu am ajuns încă într-o situație critică în ce privește locurile de la Terapie Intensivă, în continuare se extind aceste facilități. Este însă clar că în acest moment trebuie să luăm măsuri mai hotărâte dacă vrem să încetinim răspândirea acestei pandemii. Pe de altă parte trebuie să vedem în ce fel de societate vrem să trăim. Dacă vrem să trăim într-o societate panicardă, care se ascunde, sau vrem să trăim într-o societate care respectă regulile, dar își duce viața democratică mai departe. Esența democrației stă în alegeri, în alegeri libere”.

