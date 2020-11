Klaus Iohannis, despre participarea lui Alexandru Rafila la ședința de la Cotroceni: Este reprezentantul nostru la OMS și în acea calitate a fost invitat, nu în calitate de candidat la alegerile parlamentare (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a explicat, în conferința de presă susținută marți, că l-a convocat la ședința de la Palatul Cotroceni și pe medicul Alexandru Rafila, pentru că acesta este reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății. Rafila nu a participat la discuțiile despre măsurie cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 în calitate de candidat PSD la alegerile parlamentare, a subliniat Iohannis.

Întrebat dacă faptul că l-a convocat la ședința de la Cotroceni și pe medicul Alexandru Rafila, cel care deschide lista de candidați ai PSD pentru Camera Deputaților, este un semnal că va colabora cu PSD și în alte aspecte, șeful statului a răspuns: ”Pandemia nu are culoare politică și este, pe de altă parte, cunoscut faptul că doctorul Rafila este reprezentantul nostru la OMS și în acea calitate a fost invitat, nu în calitate de candidat la alegerile parlamentare”.

În același timp, Klaus Iohannis a precizat că în acest moment este greu de imaginat o colaborare între PNL și PSD, în condițiile în care, spune președintele, ”PSD șade pe o majoritate parlamentară cu care tot timpul a încercat să tragă frâna de mână și să arate că au soluții, doar că nu au”.

”Colaborarea este, în această fază, destul de greu de imaginat, în condițiile în care PNL este la guvernare și împreună cu mine ne străduim, luăm măsurile care se impun, facem achizițiile, facem testările, pregătim vaccinarea și așa mai departe. Iar PSD șade pe o majoritate parlamentară cu care tot timpul a încercat să tragă frâna de mână și să arate că au soluții, doar că nu au. Din ultimii 30 de ani, aproape în toți anii, guvernele au fost PSD. Și ce au făcut? Au creat un sistem sanitar care nu face față și care nu livrează ce își dorește tot românul”, a mai declarat Klaus Iohannis.

