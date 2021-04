Klaus Iohannis, despre PNRR: Negocierile cu Comisia Europeană nu sunt deloc simple, dar suntem pregătiți / Discuțiile cu respins sau ne-respins sunt prostii, planul nu poate fi respins (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că România poartă în continuare negocieri cu Comisia Europeană pentru definitivarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), așa cum fac, de altfel, aproape toate statele europene. Negocierea nu e deloc simplă, a continuat șeful statului, dar important e ca la final să avem „un plan realist, bine făcut, acceptat de Comisie și finanțabil și care, evident, reflectă obiectivele României”.

