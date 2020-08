Angajaţii din HoReCa protestează miercuri în faţa restaurantelor şi a teraselor unde lucrează. Ei solicită în continuare redeschiderea restaurantelor şi au mai găsit şi alte cereri pentru Guvern, printre care primirea de compensații și organizarea unei campanii de informare prin care oamenii să înțeleaga ca își pot desfășura activitatea și viata socială fara nicio problemă, atata timp cat respecta regulile care sunt impotriva răspândirii Covid-19. În acest context, președintele Klaus Iohannis a declarat că liberalii au gândit deja câteva scheme de ajutor pentru aceștia. Șeful statului mai spune că, deși îi înțelege pe cei care lucrează în acest sector, din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus, restaurantele nu vor fi deschise prea curând.

"Înțelegem foarte bine această preocupare, este sectorul probabil cel mai grav lovit de criza economică. Guvernul a aprobat deja câteva scheme de ajutor, dar aici e vorba de sănătatea publică a întregii populații. În condițiile în care numărul de bolnavi crește zilnic, noi măsuri de relaxare nu sunt posibile și până nu intrăm într-o zonă de descreștere a epidemiei nu vom lua alte măsuri de relaxare, dar guvernul va veni cu măsuri de sprijin economic", a spus Iohannis.

