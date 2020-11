Klaus Iohannis, despre redeschiderea unităților de învățământ: „Există analize care recomandă trecerea școlii în sistemul online” (VIDEO)

Șeful statului a discutat marți, în timpul conferinței de presă și despre o posibilă redeschidere a unităților de învățământ, deși numărul cazurilor de COVID-19 este încreștere.

Reamintim că în alte state, școlile au rămas deschise, elevii continuând activitate față în față, deși au fost adoptate măsuri mai stricte, printre care și impunerea carantinei. Întrebat care este în acest moment cauza pentru care unitățile de învățământ din România nu pot fi deschise și dacă există o analiză care ar demonstra că unul dintre vectorii de răspândire este mersul la școală, președintele Klus Iohannis a precizat:

„Da, există analize care recomandă trecerea școlii în sistemul online, de aceea s-a și hotărât. Este o decizie care s-a luat înainte de începerea anului școlar, ca atunci când incidența trece de trei, școlile trec în online în localitatea respectivă. Știu că sunt voci care cer redeschiderea școlilor, eu am solicitat o analiză aprofundată experților, iar dacă apar noutăți o să vă țin la curent cu ele”, a explicat președintele.

