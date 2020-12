Klaus Iohannis: Nu vreau să avem discuții în contradictoriu și dăunătoare după formarea Guvernului / Ca Președinte, aștept să se formeze o majoritate și să îmi propună un nume (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost întrebat miercuri dacă a intervenit în negocierile pentru formarea Guvernului și care crede că este soluția potrivită pentru depășirea impasului. „Partidele de la noi sunt în etapa în care învață cum se negociază coaliții, cum se negociază portofolii – de ce să nu o spunem pe față – cum se negociază program de guvernare și așa mai departe”, a spus șeful statului, în acest context.

