Președintele Klaus Iohannis este de părere că PSD nu s-a schimbat deși conducerea partidului a fost înlocuită după eșecul înregistrat de Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale.

Întrebat, în conferința de presă de la finalul ședinței CSAT de miercuri cum vede cearta din interiorul PSD, Klaus Iohannis a răspuns: ”PSD nu s-a schimbat aseară, ca să nu avem cumva o impresie greșită. PSD este, de o bună vreme încoace, condus de așa-zișii baroni locali, de baronii pesediști, și acest lucru nu s-a schimbat. Ce s-a schimbat ieri a fost „unii au luat locul altora”, deci, după părerea mea, PSD încă nu a înțeles nimic din aceste înfrângeri electorale și felul cum s-a prezentat public, că nu am alte informații din interior, aseară ne arată acolo o totală harababură și o totală rezistență la schimbare. Deci, rămân la ideea mea, pe care am tot reluat-o: PSD schimbă fețele, dar nu schimbă năravul. PSD rămâne deocamdată, din păcate, un partid nedemocratic, nereformat, care în niciun caz nu dorește să se implice pentru români, ci pentru proprii baroni locali”.

Viorica Dăncilă a demisionat de la șefia PSD, marți seară, iar întreaga conducere a partidului a fost dizolvată.

Locul lui Dăncilă a fost luat, ca interimar, de Marcel Ciolacu. Paul Stănescu va fi secretar general.

Conducerea PSD a mai decis în ședința CEx organizarea unui congres în luna februarie. Viorica Dăncilă ar urma să preia conducerea Organizației de femei a PSD.

